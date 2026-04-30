CMS Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CMS Energy hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 USD, nach 1,01 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent auf 2,73 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at