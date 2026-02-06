CMS Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CMS Energy hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CMS Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,23 Milliarden USD im Vergleich zu 1,99 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,53 USD gegenüber 3,33 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,54 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at