CMS Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CMS Energy hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,920 USD je Aktie generiert.

CMS Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at