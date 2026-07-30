CMS Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CMS Energy präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,660 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat CMS Energy im vergangenen Quartal 1,83 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CMS Energy 1,84 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at