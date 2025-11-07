CMS Info Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CMS Info Systems hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 4,46 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,58 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CMS Info Systems 6,09 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,25 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at