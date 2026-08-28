CMST Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CMST Development hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CMST Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,22 Milliarden CNY im Vergleich zu 16,23 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at