CNA Financial Aktie
WKN: 856402 / ISIN: US1261171003
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03.08.2026 13:12:38
CNA Financial Corp Profit Advances In Q2
(RTTNews) - CNA Financial Corp (CNA) announced earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $321 million, or $1.18 per share. This compares with $299 million, or $1.10 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.0% to $3.829 billion from $3.717 billion last year.
CNA Financial Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $321 Mln. vs. $299 Mln. last year. -EPS: $1.18 vs. $1.10 last year. -Revenue: $3.829 Bln vs. $3.717 Bln last year.
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