CNA Financial Aktie
WKN: 856402 / ISIN: US1261171003
|
02.11.2026 12:11:33
CNA Financial Corp Reports Drop In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - CNA Financial Corp (CNA) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $196 million, or $0.72 per share. This compares with $403 million, or $1.48 per share, last year.
Excluding items, CNA Financial Corp reported adjusted earnings of $203 million or $0.75 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.1% to $3.821 billion from $3.817 billion last year.
CNA Financial Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $196 Mln. vs. $403 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $1.48 last year. -Revenue: $3.821 Bln vs. $3.817 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CNA Financial Corp. (CNAF)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu CNA Financial Corp. (CNAF)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CNA Financial Corp. (CNAF)
|42,54
|-2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt im Montagshandel kaum vom Fleck, während auch der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.