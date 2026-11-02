CNA Financial Corp Reports Drop In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - CNA Financial Corp (CNA) revealed earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $196 million, or $0.72 per share. This compares with $403 million, or $1.48 per share, last year.

Excluding items, CNA Financial Corp reported adjusted earnings of $203 million or $0.75 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.1% to $3.821 billion from $3.817 billion last year.

CNA Financial Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $196 Mln. vs. $403 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $1.48 last year. -Revenue: $3.821 Bln vs. $3.817 Bln last year.