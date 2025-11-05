CNA Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CNA Financial hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CNA Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at