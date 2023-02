CNA Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CNA Financial gab am 06.02.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,968 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2,67 Milliarden USD gesehen.

CNA Financial hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 4,06 USD je Aktie gewesen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD und einen Umsatz von 10,35 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at