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04.11.2026 06:31:28
CNA Financial präsentierte Quartalsergebnisse
CNA Financial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CNA Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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