CNA Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CNA Financial hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3,83 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,69 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,52 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat CNA Financial mit einem Umsatz von insgesamt 14,99 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at