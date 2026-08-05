CNA Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CNA Financial präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,72 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,83 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at