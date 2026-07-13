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13.07.2026 06:31:29
CNB Community Bancorp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CNB Community Bancorp hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
CNB Community Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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