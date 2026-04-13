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13.04.2026 06:31:29
CNB Community Bancorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CNB Community Bancorp gab am 10.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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