CNB Community Bancorp stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CNB Community Bancorp stellte am 23.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem Umsatz von 12,7 Millionen USD, gegenüber 19,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,43 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,88 USD. Im Vorjahr hatte CNB Community Bancorp 5,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,35 Prozent auf 48,00 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,41 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at