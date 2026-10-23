CNB Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CNB Financial hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 126,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 119,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at