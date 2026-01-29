29.01.2026 06:31:29

CNB Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CNB Financial hat am 27.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 USD. Im Vorjahresviertel hatte CNB Financial 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 128,0 Millionen USD – ein Plus von 36,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CNB Financial 94,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 432,51 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,63 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 364,58 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

