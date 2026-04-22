CNB Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CNB Financial hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,500 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 122,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at