CNB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CNB präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat CNB mit einem Umsatz von insgesamt 5,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at