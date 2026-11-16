CNB stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CNB hat am 14.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte CNB einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 5,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at