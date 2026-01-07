Versant Aktie
WKN: A0F69L / ISIN: US9252843092
|
07.01.2026 19:43:00
CNBC parent’s stock is in turmoil: Versant shares pummeled for the third day in a row after Comcast spinoff
The new corporate home for cable channels like CNBC, MS Now and USA Network has started off down over 25% following its separation from Comcast.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Versant Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Versant Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!