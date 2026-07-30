Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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30.07.2026 16:30:38
CNET Readers Are Convinced Apple Has a Foldable iPhone Coming. But What About Smart Glasses?
Here’s what CNET readers predict Apple will do this fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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