CNGR Advanced Material legte Quartalsergebnis vor

CNGR Advanced Material hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,18 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at