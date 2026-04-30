CNGR Advanced Material verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CNGR Advanced Material lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 17,77 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,53 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at