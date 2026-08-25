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25.08.2026 06:31:29
CNGR Advanced Material verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CNGR Advanced Material stellte am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,53 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,37 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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