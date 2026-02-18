18.02.2026 06:31:28

CNH Industrial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CNH Industrial lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

CNH Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,140 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,16 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,410 USD. Im letzten Jahr hatte CNH Industrial einen Gewinn von 0,990 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,82 Prozent zurück. Hier wurden 18,10 Milliarden USD gegenüber 19,85 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

