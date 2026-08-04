CNH Industrial präsentierte Quartalsergebnisse

CNH Industrial hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,80 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,71 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at