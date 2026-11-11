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11.11.2026 06:31:29
CNH Industrial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
CNH Industrial präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 4,36 Milliarden USD, gegenüber 4,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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