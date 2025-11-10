CNH Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CNH Industrial hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte CNH Industrial einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CNH Industrial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,40 Milliarden USD im Vergleich zu 4,66 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at