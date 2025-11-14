|
14.11.2025 06:31:28
Cni Research gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cni Research hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,280 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 86,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
