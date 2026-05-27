Cni Research stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cni Research stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 INR gegenüber -0,090 INR im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,2 Millionen INR – eine Minderung von 47,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,4 Millionen INR eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 INR. Im Vorjahr hatten -0,430 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,46 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 73,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 13,30 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at