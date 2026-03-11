11.03.2026 06:31:29

CNL Healthcare Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CNL Healthcare Properties hat am 09.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CNL Healthcare Properties ein Ergebnis je Aktie von -0,030 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 100,4 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,050 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CNL Healthcare Properties -0,080 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 392,65 Millionen USD, während im Vorjahr 365,96 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

