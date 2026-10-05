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05.10.2026 14:50:05
CNN C.E.O. Mark Thompson Says He Will Stay On Under New Owner Skydance
Mark Thompson told the network’s employees that he had faith that David Ellison, the chief executive of Skydance, would support “independent news that CNN has always stood for.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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