KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.05.2026 11:54:00
CNN verklagt KI-Suchmaschine Perplexity wegen Urheberrechtsverletzung
Das Nachrichtennetzwerk CNN wirft dem KI-Start-up vor, redaktionelle Inhalte unrechtmäßig zu kopieren. Es ist wohl die erste derartige Klage eines TV-Senders.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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