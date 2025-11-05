CNO Financial Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CNO Financial Group hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CNO Financial Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at