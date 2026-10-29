CNOOC Energy Technology Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CNOOC Energy Technology Services hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,84 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,35 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at