CNOOC Energy Technology Services öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CNOOC Energy Technology Services hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,12 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat CNOOC Energy Technology Services mit einem Umsatz von insgesamt 13,33 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 6,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at