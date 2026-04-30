CNOOC Energy Technology Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CNOOC Energy Technology Services ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CNOOC Energy Technology Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CNOOC Energy Technology Services hat ein EPS von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,75 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 10,07 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at