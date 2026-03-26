CNOOC Energy Technology Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CNOOC Energy Technology Services hat am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte CNOOC Energy Technology Services ebenfalls ein EPS von 0,100 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,42 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 18,84 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,380 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte CNOOC Energy Technology Services ein EPS von 0,360 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat CNOOC Energy Technology Services im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 4,10 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 50,25 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 52,40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at