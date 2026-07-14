CNS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CNS präsentierte am 13.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60,39 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,96 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2,06 Milliarden JPY gegenüber 1,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 203,31 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 147,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,77 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at