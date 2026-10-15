CNS präsentierte Quartalsergebnisse

CNS hat am 14.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44,12 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 53,27 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,04 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CNS einen Umsatz von 1,87 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at