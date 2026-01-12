|
CNS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CNS hat am 09.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,89 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CNS ein EPS von 36,90 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 1,88 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CNS 1,72 Milliarden JPY umgesetzt.
