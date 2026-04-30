CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 950,0 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 918,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at