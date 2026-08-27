CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A äußerte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresviertel hatte CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 894,9 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 931,1 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at