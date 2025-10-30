CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A im vergangenen Quartal 662,3 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CNSIG Anhui Hongsifang Fertilizer A 690,3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at