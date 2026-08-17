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17.08.2026 06:31:29
CNTEE Transelectrica legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CNTEE Transelectrica präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 2,46 RON. Im letzten Jahr hatte CNTEE Transelectrica einen Gewinn von 1,68 RON je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 1,61 Milliarden RON gegenüber 1,49 Milliarden RON im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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