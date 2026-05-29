CNTEE Transelectrica präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CNTEE Transelectrica präsentierte am 28.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,07 RON beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CNTEE Transelectrica 2,34 RON je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,40 Milliarden RON generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,60 Milliarden RON ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at