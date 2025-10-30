CNX Resources Corporation Registered Shs Aktie
CNX Resources Corporation Profit Climbs In Q3, Beats Estimates
(RTTNews) - CNX Resources Corporation (CNX) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $202.1 million, or $1.21 per share. This compares with $65.5 million, or $0.37 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.37 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 37.6% to $583.8 million from $424.2 million last year.
CNX Resources Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $202.1 Mln. vs. $65.5 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $0.37 last year. -Revenue: $583.8 Mln vs. $424.2 Mln last year.
