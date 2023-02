Co-Chef Riese leitet DZ Bank ab Juli 2024 alleine

FRANKFURT (dpa-AFX) - DZ-Bank-Co-Vorstandschef Cornelius Riese (48) übernimmt zum 1. Juli 2024 die alleinige Führung des genossenschaftlichen Spitzeninstituts. Das entschied der Aufsichtsrat der DZ Bank, wie das Institut am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Co-Vorstandsvorsitzender Uwe Fröhlich (62) werde zu diesem Zeitpunkt planmäßig in den Ruhestand gehen.

Zum 1. März des laufenden Jahres wurde zudem Johannes Koch zum Generalbevollmächtigten ernannt. Er soll zum 1. Januar 2024 in den Vorstand aufsteigen und schwerpunktmäßig die Verantwortung für die Strategie- und Steuerungsfunktionen in der DZ Bank übernehmen. Damit sei personelle Kontinuität in der Führung der DZ Bank gewährleistet, sagte Aufsichtsratschef Henning Deneke-Jöhrens.

/mar/DP/nas